В Испании запретят курение в личных автомобилях

Женералитет запретит курение в личном транспорте, независимо от того, находятся там дети или нет, а также в спортивных сооружениях и на остановках общественного транспорта на открытом воздухе. Каталонское правительство воспользовалось Всемирным днем без табака, чтобы объявить, что разработает новый закон о вредных привычках, который, как ожидается, вступит в силу через год.

Инициатива, которая готовилась в течение некоторого времени, была представлена в эту пятницу министром здравоохранения Каталонии, Альбой Верхес, в сопровождении игрока НБА Рики Рубио. Его мать умерла от рака легких, и Рики основал собственный Фонд и сыграл ведущую роль в кампании против курения, пишет espanarusa.com.

В ходе презентации инициативы Верхес подчеркнула, что новый закон будет согласован с участвующими секторами и является ответом на рост потребления табака, выявленный в Каталонии. «Мы не можем сидеть сложа руки, профилактика и борьба с курением всегда были приоритетом для Министерства здравоохранения, но теперь мы удвоим усилия, чтобы попытаться переломить эту тенденцию», - отметила она.

Мера по дальнейшему ограничению мест, где курение разрешено, как объяснила Верхес, обусловлена тем фактом, что в 2018 году тенденция к сокращению числа курильщиков в Каталонии, которая наблюдалась с 1990 года, впервые прервалась. Число курильщиков выросло с 24% каталонского населения в 2017 году до 25,6% в 2018 году, причем этот рост наблюдался как у мужчин, так и у женщин.

Новый закон также приравнивает использование новых устройств, появившихся в последние годы, таких как электронные сигареты или бездымный табак, к обычному табаку. Таким образом, использование электронных сигарет, которые до сих пор были запрещены только в медицинских центрах и школах, теперь будет запрещено и в других местах, где запрещено курение.

Кроме того, помимо запретов, введенных по отношению к открытым спортивным сооружениям, территории возле остановок общественного транспорта и к частным транспортным средствам, правительство увеличит на пять метров периметр запрета в медицинских центрах, школах и учреждениях государственного управления.