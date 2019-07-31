В Испании запретят строить каменные башни на пляжах

Власти Тенерифе, крупнейшего острова Канарского архипелага, собираются запретить туристам возводить башни из камней, потому что это наносит вред окружающей среде.

Традиция строить башни из камней появилась на Тенерифе после медитативного мероприятия «Гармоническая конвергенция» в 1987 году. Об этом событии, которое на рассвете 16 августа должно было собрать по меньшей мере 144 тысячи человек, много говорилось в СМИ по всему миру. Необходимо было собрать людей в священных местах планеты, среди которых назывались Великая пирамида в Египте, озеро Байкал в России, скала Айрес в Австралии, Гластонбери в Англии, Мачу Пикчу в Перу, гора Халеакала на Гавайях и гора Шаста в США. Участников собралось гораздо больше, поэтому событие стало уникальным глобальным мероприятием подобного рода, пишет news.ru.