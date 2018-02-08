В Испании запустили игру «Пучдемон Гоу»

Она создана по мотивам популярной игры Pokemon Go, но главным героем стал беглый каталонский политик Карлес Пучдемон.

Задача игрока - вернуть Пучдемона обатно в Барселону. При этом главное оружие - «одностороннее провозглашение независимости Каталонии». С помощью этого лозунга можно «отстреливаться» от политических оппонентов. А вот встречи с полицией и гражданской гвардией лучше избегать, пишет noticia.ru.

Пока игра доступна для мобильных устройств на базе Android, но скоро появится и на iOS.