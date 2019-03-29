В Испании запустили портал для борьбы с вымиранием деревень

Из 8124 муниципалитетов на территории страны в 1360 (16%) число жителей не превышает 101 человека.

Муниципалитеты также испытывают трудности в привлечении новых жителей на фоне сокращения сферы услуг и отсутствия технологий, что сказывается на возможностях трудоустройства.

Для выхода из кризиса Конфедерация центров сельского развития COCEDER запустила платформу, которая призвана поспособствовать возрождению деревень. Суть инициативы заключается в том, чтобы создать единую базу недвижимости в сельской местности, а также свести предложение по жилью и трудоустройству и спрос в предпринимательском секторе, пишет noticia.ru.

В настоящее время в базе 407 объектов жилой недвижимости по всей Испании, в том числе в комарке Серрания-де-Ронда, арагонской части Пиринейских гор, муниципалитете Тапиа-де-Касариего в Астурии, различных районах Кантабрии, Галисии, Эстремадуры и других автономных сообществ.

Создатели портала выступают в качестве посредников между старыми и новыми предпринимателями. Они связываются с местными предпринимателями, которые собираются выходить на пенсию и закрыть свой бизнес в сельской местности. Магазинами, булочными и даже винодельнями предлагают заняться потенциальным жителям.

На платформе добавляют, что также принимаются на рассмотрение инновационные предложения по устойчивому предпринимательству. Те, у кого есть идея подобного бизнеса, имеют возможность получить помощь в подборе помещения и запуске проекта.