В Испании запустили вторую бесплатную автобусную линию через центр

Все они - электрические и небольшие, вмещают не более 26 пассажиров.

Линия 002 идёт с севера на юг, беря своё начало в районе Аргуэльес и заканчиваясь в Пуэрто-де-Толедо. Автобусы проезжают через улицы Толедо, Колехиата, площади Тирсо-де-Молина, Хасинто-Бенавенте и Каналехас, улицы Каррера-де-Сан-Херонимо, Вирхен-де-лос-Пелигрос, Гран-Виа, Вальверде, Корредора-Баха-де-Сан-Пабло, дель-Пес, де-лос-Рейес, Аманиэль и Серрано-Ховер. В обратном направлении автобус проходит через Санта-Крус-де-Марсенадо, Конде-Дуке, улицу Новисиадо, площади Растрильо и Сан-Ильдефонсо, улицы дель-Барко, Гран-Виа, станцию метро «Севилья», площади Каналехас, Санта-Ана, Матуте и Хасинто Бенавенте, улицу Толедо, пишет noticia.ru.

Первая линия была запущена в феврале. Её протяжённость — около 9 километров. Линия 001 начинается у вокзала Аточа и заканчивается в районе Монклоа, проходя через улицы Гран-Виа, Алькала, Принцеса. Автобусы ходят с периодичностью в 7-8 минут по рабочим дням и в 10 минут — по выходным и праздникам. Первый выезжает в 7:00 утра в каждом направлении. Последний — в 23:30 от остановки Монклоа и в 23:00 — от остановки Аточа.