В Испании зарегистрировали рекордное количество патентов

По данным Европейского патентного ведомства (OEP), в прошлом году испанские компании и исследовательские центры подали 1776 заявок. Годом ранее их число составляло 1671.

В общей сложности в патентные агентства поступило свыше 174 тысяч заявок. Патенты из Испании составляют порядка 1% наравне с Бельгией, Австрией или Данией. По количеству заявок Испания обошла такие страны как Польша или Ирландия. Лидера рейтинга – США, где регистрируется 25% всех патентов.15% составляют немецкие патенты, 13% – японские, 6% – французские и 5% – китайские, пишет noticia.ru.

Внутри страны по количеству зарегистрированных патентов лидирует Каталония, на которую приходится треть общего числа заявок – 595, что на 37% меньше чем годом ранее.

В Мадридском сообществе доля патентов выросла с 19% в 2017 до 21% в 2018, а в Стране Басков она сохранилась на прежнем уровне в 12,5%. Самый заметный рост зарегистрирован в Риохе (83%), Мурсии (67%) и Астурии (62,5%).

В рейтинге испанских городов первую строчку занимает Барселона, где число патентов составило 520, на 6,3% меньше по сравнению с прошлым годом. За ней следует Мадрид с 374 патентами и ростом в 16%.

По областям традиционно лидирует фармацевтический сектор, доля которого составляет 42%. Также значительное число патентов приходится на транспортную сферу (14,5%) и биотехнологии (12%).