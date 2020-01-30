В Испании ждут падения числа китайских туристов

Четверг, 30 Январь 2020 Испания Испания

В Испании ждут падения числа китайских туристов

Китайский коронавирус подпортит статистку туристической отрасли Испании.

Об этом сообщили в Туристической ассоциации Испания-Китай (ATEC).

Турпоток из Китая в последние годы рос. С 399 тыс. туристов в 2015 году он вырос до 869 тыс. в 2019-м. Но в этом году показатели упадут, констатируют в ассоциации. И всему виной - коронавирус, из-за которого закрыт выезд из Китая для всех туристических групп, пишет noticia.ru.

Между тем китайские туристы, которых, по приблизительным оценкам, насчитывается около 200 млн, сегодня становятся главной мишенью для мировых курортов. К тому же растёт их платёжеспособность. Так, в Испании среднестатистический турист из Китая тратит 2563 евро. Для сравнения: немцы тратят 1052 евро, а французы — 651 евро.

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