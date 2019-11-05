В Испании женщину насмерть придавило упавшей пальмой

Вторник, 05 Ноябрь 2019 Испания Испания

В Испании женщину насмерть придавило упавшей пальмой

В Пальме-де-Майорка 37-летняя женщина стала жертвой разыгравшейся непогоды.

В воскресенье на Майорке бушевал сильный ветер, поваливший несколько деревьев в центре города. Одна из пальм упала на женщину недалеко от Кафедрального собора. Свидетели несчастного случая сразу вызвали скорую помощь и спасателей.

Реанимационные мероприятия не увенчались успехом. От полученных травм женщина погибла на месте. На место прибыли психологи, которые работают с мужем и дочерью погибшей, пишет noticia.ru.

Кроме того, от упавшей пальмы на Майорке пострадала семилетняя девочка. К счастью, ребенок отделался незначительными травмами. Известно, что девочка - иностранка.

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