В Испанию экстрадирован «вор в законе» Тариэл Ониани

Среда, 23 Октябрь 2019 Испания Испания

В Испанию экстрадирован «вор в законе» Тариэл Ониани

Судья Хосе Луис Калама решит, будет ли Таро отправлен за решетку в ожидании вынесения приговора.

Таро считается человеком без гражданства. 9 апреля он вышел из колонии в Оренбургской области, но сразу был снова задержан на основании международного уведомления о розыске и аресте «для обеспечения выдачи компетентным органам Королевства Испания».

В Испании Ониани - главный подозреваемый по делу так называемой «русской мафии». Операция «Оса» была проведена летом 2005 года. Тогда за один день были арестованы 28 человек. Их подозревали в связях с «русской мафией» и отмывании денег через строительные и финансовые компании, а также рестораны и кафе. По данным следствия, эти деньги были получены в странах бывшего СССР от игорного бизнеса и похищения людей, пишет noticia.ru.

По информации испанских СМИ, Таро грозит 8 лет тюрьмы.

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