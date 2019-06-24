В Испанию идет 40-градусная жара

Понедельник, 24 Июнь 2019 Испания Испания

В Испанию идет 40-градусная жара

По прогнозам метеорологов, со среды в Испании установится сильная жара.

Столбики термометров будут показывать 40 градусов и больше.

Долины рек Эбро, Тахо, Гвадиана и Гвадалаквир окажутся в зоне самых высоких температур - воздух здесь прогреется до 42 градусов. Особенно в долине Эбро в четверг, пятницу и субботу.

На Балеарских островах температура воздуха достигнет 35 градусов, особенно жарко будет на Майорке, пишет noticia.ru.

Экстремально высокие температуры обойдут стороной Канарские острова и, возможно, Галисию, Астурию и Кантабрию.

По прогнозам метеобюро Aemet, 40-градусная жара сохранится в Испании приблизительно до воскресенья, 30 июня.

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