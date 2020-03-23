В Испанию из Китая прислали полмиллиона масок

Понедельник, 23 Март 2020 Испания Испания

В Испанию из Китая прислали полмиллиона масок

Китай оказал помощь сидящей на карантине Испании, прислав 500 тыс. медицинских масок.

В связи с этим король Испании Фелипе в пятницу лично поблагодарил главу Alibaba Джека Ма.

Бесценный груз прибыл в аэропорт Сарагосы 17 марта. И это только первая партия. «Алибаба» пришлёт ещё, пообещал Джек Ма, пишет noticia.ru.

Помимо Испании, Alibaba также оказывает помощь в борьбе с коронавирусом Японии, Южной Корее, США, Бельгии и Италии. Кроме того, компания финансирует медицинские разработки в Китае, Австралии и США.

Основатель Alibaba Джек Ма и король Фелипе встречались в 2018 году в Давосе.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)