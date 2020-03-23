В Испанию из Китая прислали полмиллиона масок

В связи с этим король Испании Фелипе в пятницу лично поблагодарил главу Alibaba Джека Ма.

Бесценный груз прибыл в аэропорт Сарагосы 17 марта. И это только первая партия. «Алибаба» пришлёт ещё, пообещал Джек Ма, пишет noticia.ru.

Помимо Испании, Alibaba также оказывает помощь в борьбе с коронавирусом Японии, Южной Корее, США, Бельгии и Италии. Кроме того, компания финансирует медицинские разработки в Китае, Австралии и США.

Основатель Alibaba Джек Ма и король Фелипе встречались в 2018 году в Давосе.