В Испанию приходит весенняя погода

Четверг, 21 Февраль 2019 Испания Испания

В Испанию приходит весенняя погода

Благодаря приходу антициклона в Европу, на этой неделе в Испании наблюдается потепление, в некоторых районах ожидается до +28°.

В двух десятках провинций температура воздуха превысит +20°. В зависимости от региона она будет на 5-10 градусов выше нормы. На юге Испании днем столбики термометров поднимутся до +25°.

В Государственном метеорологическом агентстве прогнозируют резкие перепады температуры днем и ночью. В то время как в светлое время суток заметно потеплеет, ночные температуры почти не изменятся. Так, например, в Кордобе днем ожидается до +25°, а ночью – +3°, пишет noticia.ru.

Самое значительное повышение температуры синоптики обещают в выходные. В Кордобе столбик термометра может подняться до +28°, в Севилье – до +27, в Бадахосе, Гвадалахаре, Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Санта-Крус-де-Тенерифе и Толедо – до +25°, в Бильбао, Сьюдад-Реаль, Куэнке, Гранаде, Мадриде, Оренсе и Понтеведре – до 24°.

Испанские синоптики добавляют, что антициклон принес сухую и ясную погоду. Осадки ожидаются лишь в западной части Пиренейского полуострова, а также в Сеуте и Мелилье.

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