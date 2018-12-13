В Испанию пришла климатическая зима

Метеорологическое испанское агентства Aemet прогнозирует ухудшение ситуации, в первую очередь, на территории Галисии, где ожидаются сильные порывы ветра. Обильные снегопады будут отмечаться в районе Пиренейских гор.

Жителям Балеарских островов также стоит быть готовыми к резкому понижению температуры и порывистому ветру до 70 км/час. Синоптики указывают на высокую вероятность штормового предупреждения к вечеру четверга. В пятницу, 14 декабря, декабря циклон изменит свое направление и отправится в центральную часть Испанию, принося с собой холодный ветер и пасмурное небо, пишет espanarusa.com.

Климатическая зима надвигается на Испанию после аномально теплой декабрьской погоды. Во многих регионах были побиты исторические показатели метеонаблюдений. Так, в Куэнке на прошлой неделе была зарегистрирована самая высокая температура воздуха в декабре с 1955 года – 21,5 градуса.