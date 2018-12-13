В Испанию пришла климатическая зима

Четверг, 13 Декабрь 2018 Испания Испания

В Испанию пришла климатическая зима

Несмотря на то что до начала календарной зимы в Испании остается чуть больше недели, столбики термометров опустятся уже сегодня.

Метеорологическое испанское агентства Aemet прогнозирует ухудшение ситуации, в первую очередь, на территории Галисии, где ожидаются сильные порывы ветра. Обильные снегопады будут отмечаться в районе Пиренейских гор.

Жителям Балеарских островов также стоит быть готовыми к резкому понижению температуры и порывистому ветру до 70 км/час. Синоптики указывают на высокую вероятность штормового предупреждения к вечеру четверга. В пятницу, 14 декабря, декабря циклон изменит свое направление и отправится в центральную часть Испанию, принося с собой холодный ветер и пасмурное небо, пишет espanarusa.com.

Климатическая зима надвигается на Испанию после аномально теплой декабрьской погоды. Во многих регионах были побиты исторические показатели метеонаблюдений. Так, в Куэнке на прошлой неделе была зарегистрирована самая высокая температура воздуха в декабре с 1955 года – 21,5 градуса.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья