В Испанию пришло «бабье лето»

Метеорологи обещают, что хорошая погода сохранится на большей части страны до следующего четверга, благодаря антициклону, который принес в Европу теплые субтропические воздушные массы.

В ближайшие дни ожидается безоблачная погода с туманами по утрам в центральной части страны и температурами, которые будут превышать 20°C.

В Государственном метеорологическом агентстве Испании отмечают, что антициклоны не редкость для европейской зимы. Синоптики поясняют, что они «служат щитом» для осадков, которые проходят по более высоким широтам.

Испанские метеорологи сообщают, что столбики термометров будут показывать на 5-10 градусов выше привычной температуры для начала декабря. В Аликанте, Гранаде, Мурсии, Валенсии и на Канарских островах воздух прогреется до 25°C, а в Альмерии, Кордобе, Уэльве, Малаге, на Майорке и в Севилье температуры составят 21-23°C, пишет noticia.ru.

Почти во всех провинциях в ближайшие дни осадков не ожидается. В долинах рек и на плоскогорьях по утрам обещают туман. Облачно будет лишь в Пиренейских горах, в Кантабрии и Галисии, в западной части которой также могут пройти дожди. На галисийском побережье, а также в долинах Эстремадуры, к тому же, прогнозируют сильный ветер.