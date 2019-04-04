В Испанию пришло похолодание
В Испании похолодало. Поток холодного воздуха из Гренландии опустил столбики термометров в четверг на территории всей страны.
Об этом сообщает испанское метеоагентство Aemet.
В некоторых районах этой ночью были зафиксированы минусовые температуры. Например, в провинциях Теруэль, Бургос и Сория температура воздуха упала до минус 4 градусов. В Аквиле, Сеговии и Саламанке - до минус 3, пишет noticia.ru.
«Потепления стоит ждать не раньше воскресенья», - предупредил метеоролог Рубен Дель Кампо.