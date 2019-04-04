В Испанию пришло похолодание

Четверг, 04 Апрель 2019 Испания Испания

В Испанию пришло похолодание

В Испании похолодало. Поток холодного воздуха из Гренландии опустил столбики термометров в четверг на территории всей страны.

Об этом сообщает испанское метеоагентство Aemet.

В некоторых районах этой ночью были зафиксированы минусовые температуры. Например, в провинциях Теруэль, Бургос и Сория температура воздуха упала до минус 4 градусов. В Аквиле, Сеговии и Саламанке - до минус 3, пишет noticia.ru.

«Потепления стоит ждать не раньше воскресенья», - предупредил метеоролог Рубен Дель Кампо.

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