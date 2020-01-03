В испанские деревени завозят банкоматы

Пятница, 03 Январь 2020 Испания Испания

В испанские деревени завозят банкоматы

В небольших населённых пунктах Испании начали появляться новые банкоматы.

Терминалы — это часть программы, которая должна не допустить экономической изоляции испанской провинции. Во время финансового кризиса банки стали стремительно сокращать издержки и массово закрывать региональные представительства и отделения. В результате многие муниципалитеты оказались вообще без какого-либо финансового учреждения, где можно было бы, например, снять наличные. И сегодня финансовыми «изгоями» в Испании являются полтора миллиона человек, пишет noticia.ru.

С этой проблемой будут бороться с помощью банкоматов, которые уже устанавливают в маленьких населённых пунктах по всей стране. Проект координируется на местном уровне. Всего в нём участвуют 4196 муниципалитетов.

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