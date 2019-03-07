В испанских аэропортах появятся гендерно нейтральные обращения

Объявления сделают более нейтральными, избегая употребления форм женского и мужского рода, пишет noticia.ru.

Таким образом, сообщения, которые раньше начинались со слов «Внимание, господа пассажиры...» («Atención señores pasajeros...»), отныне будут звучать как «Внимание, если ваша поездка...» («Atención, si su viaje…»).