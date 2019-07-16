В испанских копченых сардинах нашли сульфиты

Вторник, 16 Июль 2019 Испания Испания

В испанских копченых сардинах нашли сульфиты

Министерство здравоохранения Испании сообщило в пятницу об обнаружении в копченых сардинах неуказанных на этикетках сульфитов.

Речь идет о консервах, производимых в Валенсии, которые продаются под брендом Ahumados Sietemares. Их можно встретить в магазинах Андалусии, Кастилии-ла-Манчи, Балеарских островов и Каталонии. Кроме того, присутствие сульфитов обнаружено в сардинах фирмы Ahumados La Cumbre. Они продаются в Валенсии и Андалусии, пишет noticia.ru.

Медики подчеркивают, что эти сардины представляют опасность только для тех потребителей, у которых есть аллергия на сульфиты. Для всех остальных употребление в пищу указанных продуктов абсолютно безопасно.

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