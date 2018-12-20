В испанской деревне дарят дом

Венсильон, город провинции Уэска с населением чуть более 400 человек, разработал план с тем чтобы остановить стремительную депопуляцию и таким образом предотвратить закрытие школы. Городской совет утвердил на своем последнем пленарном заседании проект, который включает в себя предложение бесплатного жилья и пособий в размере 100 или 50 евро в месяц на ребенка будущим жителям Венсильона.

Заинтересованные семьи могут отправить заявку на участие в программе до 8 января. Мэр города Рамон Капел ищет семью, состоящую по крайней мере из одного работоспособного взрослого и трех детей, родившихся до 2009 года, предпочтительно один из них не должен быть старше 1 года. Так можно будет избежать закрытия детского сада, в котором в настоящее время обучаются всего три ученика, а в следующем году останется только два. Жилье, которое мэрия предлагает новой семье, заинтересованной в проживании, – это квартира, расположенная на главной улице, в том же здании, где находятся ратуша. Помещение площадью 96 квадратных метров состоит из патио, прихожей, четырех спален, гостиной, ванной комнаты, туалета, кухни и террасы, а также гаража, пишет espanarusa.com.

Несмотря на то что квартиру предоставляется семье совершенно бесплатно, по юридическим причинам была установлена арендная плата в размере 600 евро в год или 50 евро в месяц. Вся сумма будет возвращена жильцам в конце года. Семья, которая переедет в Венсильон, также будет получать помощь в размере 100 евро в месяц на каждого ребенка, зачисленного в детский сад, и 50 евро на каждого ребенка, зачисленного в начальную школу. Эта мера также распространяется на все семьи города. Кроме этого, по словам мэра, город будет выдавать субсидии в размере 200 евро в месяц той компании, которая возьмет на работу одного из членов переехавшей семьи.