В испанской Лорке опять произошло землетрясение

Четверг, 13 Декабрь 2018 Испания Испания

В испанской Лорке опять произошло землетрясение

Национальный географический институт Испании зарегистрировал землетрясение силой 3,5 балла в Лорке (Мурсия).

Толчки были зафиксированы около 9:00 в четверг. О разрушениях пока не сообщалось. На пульт дежурного поступило 25 звонков от взволнованных жителей.

11 мая 2011 года в Лорке произошло землетрясение силой 5,1 балла. Оно унесло жизни 9 человек. Еще 324 получили травмы; тысячи горожан были эвакуированы, пишет noticia.ru.

Эпицентр находился в 5 километрах от города. 80% жилых домов, монументов и объектов инфраструктуры были разрушены. Материальный ущерб оценивается в 1,2 млрд евро.

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