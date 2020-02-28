В испанской Мурсии разбился учебно-боевой самолёт ВВС

Пятница, 28 Февраль 2020 Испания Испания

В испанской Мурсии разбился учебно-боевой самолёт ВВС

Учебно-боевой самолёт С-101 академии авиации потерпел крушение в автономном сообществе Мурсия в Испании.

Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба ВВС страны в Twitter.

Крушение произошло во время учебного полёта рано утром. Самолёт упал в море в километре от береговой линии в районе песчаной косы Ла-Манга.

В настоящее время в месте крушения самолёта проводится поисково-спасательная операция, мобилизованы три судна. Подтверждена гибель пилота С-101, пишет regnum.ru.

Обстоятельства и причины авиакатастрофы устанавливаются.

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