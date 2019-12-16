В испанской школе полицейская собака нашла гашиш

Понедельник, 16 Декабрь 2019 Испания Испания

В испанской школе полицейская собака нашла гашиш

В одну из школ Марбельи (Малага) пригласили сотрудника полиции со служебной собакой.

Полицейский должен был рассказать о своей работе и познакомить учеников с четвероногой помощницей Сарой.

Изначально занятие должно было проходить на улице, но из-за дождя его перенесли в класс. В аудитории Сара довольно быстро сориентировалась. Она обошла учащихся и обнюхала их вещи. В результате в рюкзаках троих из них был обнаружен гашиш, пишет noticia.ru.

Учащимся — 14-15 лет. О находке сразу проинформировали их родителей. Все трое отстранены от занятий. Им присылают задания на дом.

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