В испанской школе полицейская собака нашла гашиш

Полицейский должен был рассказать о своей работе и познакомить учеников с четвероногой помощницей Сарой.

Изначально занятие должно было проходить на улице, но из-за дождя его перенесли в класс. В аудитории Сара довольно быстро сориентировалась. Она обошла учащихся и обнюхала их вещи. В результате в рюкзаках троих из них был обнаружен гашиш, пишет noticia.ru.

Учащимся — 14-15 лет. О находке сразу проинформировали их родителей. Все трое отстранены от занятий. Им присылают задания на дом.