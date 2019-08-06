В испанской тюрьме заключенный ранил семерых охранников

Вторник, 06 Август 2019 Испания Испания

В испанской тюрьме заключенный ранил семерых охранников

Семь работников тюрьмы в Пикасенте (Валенсия) получили легкие ранения, сообщаются испанские информагентства в понедельник.

Заключенный, который считается одним из самых опасных, забаррикадировался в камере, вооружившись металическими предметами и осколками стекла. Пока буйного заключенного скручивали, он успел нанести удары и порезы семерым охранникам. Им оказана медицинская помощь, пишет noticia.ru.

По данным СМИ, заключенный неоднократно устраивал провокации и демонстрировал агрессивное поведение как в этой, так и в других тюрьмах. Сейчас он переведен в одиночную камеру.

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