В испанской тюрьме заключенный ранил семерых охранников

Заключенный, который считается одним из самых опасных, забаррикадировался в камере, вооружившись металическими предметами и осколками стекла. Пока буйного заключенного скручивали, он успел нанести удары и порезы семерым охранникам. Им оказана медицинская помощь, пишет noticia.ru.

По данным СМИ, заключенный неоднократно устраивал провокации и демонстрировал агрессивное поведение как в этой, так и в других тюрьмах. Сейчас он переведен в одиночную камеру.