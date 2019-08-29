В испанской Валенсии прошли томатные бои

Четверг, 29 Август 2019 Испания Испания

В испанской Валенсии прошли томатные бои

Во время испанской ежегодной битвы помидорами израсходовали 145 т овощей.

Об этом 28 августа сообщает ТАСС, ссылаясь на данные организаторов.

Сражение «Ла Томатина», в котором приняли участие около 22 тыс. человек, состоялось в Буньоле, входящем в испанскую провинцию Валенсия. Организаторы отметили, что битва на помидорах проводится уже в 74-й раз — впервые она состоялась в августе 1945 года.

Томаты для сражения были заготовлены заранее. Они хранились при определенной температуре и должны были оставаться достаточно мягкими, чтобы участники боя не получили серьезных травм.

Помимо помидорной битвы, «Ла Томатина» включает в себя многочисленные конкурсы, ярмарку, а также театрализованные и музыкальные представления. Гостей праздника угощают национальным испанским блюдом — паэльей.

Количество жителей Буньолы не превышает 10 тыс. человек, все остальные участники битвы приезжают в город специально ради помидорного сражения. «Ла Томатина» предшествует фестивалю в честь покровителя города — Святого Луи Бертрана, который длится неделю.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья