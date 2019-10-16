В испанском городе Лепе вспыхнул пожар

Возгорание началось в одном из жилищ в понедельник вечером. Из-за сильного ветра огонь начал быстро распространяться и уничтожил 400 построек. Местная полиция сообщила, что 300 человек были перевезены на территорию городского стадиона, который находится недалеко от места пожара, пишет РИА Новости.

По данным телеканала, в поселении проживают по меньшей мере 900 человек.

Работы по тушению пожара продолжаются. Полиция выясняет причину произошедшего.