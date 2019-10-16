В испанском городе Лепе вспыхнул пожар

Среда, 16 Октябрь 2019 Испания Испания

В испанском городе Лепе вспыхнул пожар

Пожар в поселении мигрантов в испанском городе Лепе в провинции Уэльва охватил площадь почти в 4 гектара и привел к эвакуации 300 человек.

Возгорание началось в одном из жилищ в понедельник вечером. Из-за сильного ветра огонь начал быстро распространяться и уничтожил 400 построек. Местная полиция сообщила, что 300 человек были перевезены на территорию городского стадиона, который находится недалеко от места пожара, пишет РИА Новости.

По данным телеканала, в поселении проживают по меньшей мере 900 человек.

Работы по тушению пожара продолжаются. Полиция выясняет причину произошедшего.

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