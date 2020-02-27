В испанском городке Тремор-де-Арриба продают квартиры по 3500 евро

Когда-то неподалёку добывали уголь и здесь жили семьи шахтёров. Но сейчас все шахты позакрывались, а люди уехали в большие города. Сейчас в Треморе работает только один бар, раньше их было 28. Были дискотеки, кинотеатр и магазины, которые закрылись вместе с шахтами.

В качестве одной из мер, призванных вернуть к жизни этот наследный пункт, используется распродажа недвижимости по символическим ценам. Так, квартиру площадью 60 квадратных метров можно купить всего за 3500 евро, пишет noticia.ru.

За последние пять лет местным властям удалось продать 100 объектов жилья по средней цене в 3800 евро.