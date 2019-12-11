В Италии обнаружена картина, предположительно написанная Климтом

Речь идет о полотне «Портрет дамы», украденной из местного музея современного искусства в 1997 году, пишет regnum.ru.

Картина была найдена непосредственно в здании музея — неизвестные сделали небольшую выемку во внешней стене здания (под плющом) и спрятали в ней сверток.

В ближайшее время специалисты должны подтвердить подлинность картины.