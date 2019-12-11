В Италии обнаружена картина, предположительно написанная Климтом

Среда, 11 Декабрь 2019 Испания Италия Италия

В Италии обнаружена картина, предположительно написанная Климтом

В итальянской Пьяченце во вторник, 10 декабря, найдена картина, предположительно принадлежащая кисти Густава Климта.

Речь идет о полотне «Портрет дамы», украденной из местного музея современного искусства в 1997 году, пишет regnum.ru.

Картина была найдена непосредственно в здании музея — неизвестные сделали небольшую выемку во внешней стене здания (под плющом) и спрятали в ней сверток.

В ближайшее время специалисты должны подтвердить подлинность картины.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)