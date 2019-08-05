В июле в Испании утонули 94 человека

Понедельник, 05 Август 2019 Испания Испания

В июле в Испании утонули 94 человека

Этот июль стал в Испании худшим за последние два года по числу утонувших людей - 94 человека.

Об этом сообщает Испанская королевская федерация спасателей.

А с 1 января по 31 июля в Испании утонули 232 человека - на 25% больше, чем за тот же период прошлого года. Что же касается июля, то число смертей выросло на 56,7% по сравнению с июлем 2018-го, пишет noticia.ru.

Больше половины утонувших в июле (49 человек) - люди от 45 до 74 лет.

По статистике, каждые семь из десяти несчастных случаев происходят в зонах, где нет спасателей в принципе, или в то время суток, когда спасательная служба не работает.

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