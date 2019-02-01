В Каракасе арестовали испанских журналистов

Группа прибыла в Каракас из Колумбии, чтобы осветить события, связанные с политическим кризисом.

В числе задержанных колумбийский фотограф Леонардо Муньос и его водитель венесуэлец Хосе Салас, а также двое корреспондентов: испанец Домингес Лоэда и колумбийка Маурен Баррига Варгас.

Как сообщает редакция Efe в Каракасе, в среду вечером сотрудники Боливарианской службы национальной разведки (Sebin) пришли в офис агентства и арестовали двух корреспондентов. Их коллеги были задержаны Дирекцией военной контрразведки (DGCIM), пишет noticia.ru.

Руководство регионального подразделения Efe отправилось в полицию в сопровождении адвоката, чтобы прояснить ситуацию и добиться скорейшего освобождения журналистов. При этом агентству не известно, где именно держат его сотрудников.

Испанское правительство выступило с решительным осуждением действий Каракаса и сообщило, что, как только стало известно о задержании журналистов, посольство страны в Венесуэле приступило к работе по разрешению ситуации. На задержания отреагировало также правительство Колумбии, Национальный профсоюз работников прессы Венесуэлы (SNTP) и неправительственная организация «Репортёры без границ». Европейский союз, в свою очередь, потребовал «немедленного» освобождения группы журналистов. В ЕС также подчеркнули свою приверженность принципам свободной прессы и защиты журналистов.