В карантинной Испании делают бизнес на собаках

Напомним, что с 14 марта в Испании действует режим повышенной опасности в связи с распространением коронавируса. Из-за этого во всей стране объявили карантин на 15 дней.

Ограничения на выход из дома налагаются на всех, но владельцам собак разрешено гулять с питомцами ради отправления их физиологических потребностей. За нарушение режима грозит штраф от 500 до 2 тысяч евро, в отдельных случаях это может быть тюремный срок, пишет weekend.rambler.ru.

Испанцы, у которых есть собаки, начали предлагать своих собак в аренду, для тех, у кого есть потребность лишний раз подышать свежим воздухом. Прогулка около дома обойдется в сумму 5 евро, за несколько часов или даже целый день просят больше — от 20 до 100 евро.