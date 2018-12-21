В Каталонии начались протесты против испанского правительства

Митинги связаны с еженедельным заседанием Совета министров королевства, которое пройдет в Барселоне с участием главы кабмина Педро Санчеса, пишет noticia.ru.

Как сообщает ТАСС, многие акции организованы так называемыми комитетами в защиту республики, поддерживающими выход региона из состава страны.

Участники протестов перекрывают движение по дорогам в Каталонии, а также скандируют: "Всеобщая забастовка", "Вон, министры", "Фашистские министры" и прочие подобные лозунги.

Безопасность в день проведения заседания кабмина Испании обеспечивают около 9 тыс. страже порядка. Различные демонстрации и акции в Каталонии будут проходить в течение всего дня. Ключевой проблемой правоохранительных органов являются агрессивно настроенные сторонники "комитетов в защиту республики", против которых полиции неоднократно приходилось применять силу.

Санчес прибыл в Барселону в четверг вечером, где уже провел встречу с главой каталонского правительства Кимом Торрой. Прошлая официальная встреча премьера Испании и регионального лидера состоялась 9 июля.