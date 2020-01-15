В Каталонии объявлена химическая угроза после взрыва на заводе

Среда, 15 Январь 2020 Испания Испания

В Каталонии объявлена химическая угроза после взрыва на заводе

Власти провинции Таррагона в Каталонии предупредили жителей о химической угрозе, возникшей в результате взрыва на нефтехимическом заводе.

Как сообщается, жителям прилегающих районов предписано закрыть окна и двери и оставаться в домах до тех пор, пока уполномоченные службы не смогут оценить серьёзность инцидента, пишет regnum.ru.

В то же время местные власти заявили об отсутствии каких-либо признаков формирования токсичного облака в районе ЧП.

Напомним, в результате взрыва на территории нефтехимического завода IQUOXE в районе населённого пункта Ла Канонха в Каталонии вечером 14 января погиб по меньшей мере один человек, ещё шестеро пострадали.

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