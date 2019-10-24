В Каталонии один человек погиб в результате проливных дождей

На пляже Кальдес-д"Эстрак (провинция Барселона) обнаружено тело мужчины, которого унесло течением, когда он подошел, чтобы переставить свою машину в муниципалитете Ареньс. О гибели мужчины сообщили каталонские правоохранительные органы Mossos de Escuadra.

Среди пропавших без вести – 70-летняя мать и ее 40-летний сын в муниципалитете Вилаверд (подтвердил мэр этого города Антони Англес) и еще два человека в Ла-Эсплуга-де-Франколи (подтвердили Mossos de Escuadra). Оба муниципалитета расположены в провинции Таррагона, пишет РИА Новости.

Кроме того, несколько человек получили травмы, сообщает служба гражданской защиты Каталонии.

До сих пор без электричества остаются 18 тысяч человек, большая часть в Ла-Эсплуга-де-Франколи и Бреде.

В провинции Барселона были эвакуированы несколько десятков человек, некоторые школы в регионе закрыты.

В результате стихии пострадали более сорока автомобильных дорог, в службу спасения поступило около трех тысяч звонков.

Провинция Таррагона сильнее всего пострадала из-за сильных ливней, начавшихся во вторник. На ее территории был объявлен красный уровень тревоги. Циклон затронул и Балеарские острова. Так, на острове Ибица (циклон в Каталонию пришел со стороны Балеарских островов) в результате стихии пострадали три человека.