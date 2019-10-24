В Каталонии один человек погиб в результате проливных дождей

Четверг, 24 Октябрь 2019 Испания Испания

В Каталонии один человек погиб в результате проливных дождей

Проливные дожди, обрушившиеся на испанское автономное сообщество Каталонии, унесли жизни одного человека, еще четверо числятся пропавшими без вести.

На пляже Кальдес-д"Эстрак (провинция Барселона) обнаружено тело мужчины, которого унесло течением, когда он подошел, чтобы переставить свою машину в муниципалитете Ареньс. О гибели мужчины сообщили каталонские правоохранительные органы Mossos de Escuadra.

Среди пропавших без вести – 70-летняя мать и ее 40-летний сын в муниципалитете Вилаверд (подтвердил мэр этого города Антони Англес) и еще два человека в Ла-Эсплуга-де-Франколи (подтвердили Mossos de Escuadra). Оба муниципалитета расположены в провинции Таррагона, пишет РИА Новости.

Кроме того, несколько человек получили травмы, сообщает служба гражданской защиты Каталонии.

До сих пор без электричества остаются 18 тысяч человек, большая часть в Ла-Эсплуга-де-Франколи и Бреде.

В провинции Барселона были эвакуированы несколько десятков человек, некоторые школы в регионе закрыты.

В результате стихии пострадали более сорока автомобильных дорог, в службу спасения поступило около трех тысяч звонков.

Провинция Таррагона сильнее всего пострадала из-за сильных ливней, начавшихся во вторник. На ее территории был объявлен красный уровень тревоги. Циклон затронул и Балеарские острова. Так, на острове Ибица (циклон в Каталонию пришел со стороны Балеарских островов) в результате стихии пострадали три человека.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья