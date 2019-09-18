В Каталонии ограбили дом защитника «Барселоны»

Пока Юмтити болел на трибунах стадиона «Камп Ноу» за свою команду (травма помешала игроку принять участие в матче), обыгрывавшую «Валенсию», в его дом пробрались воры. Они взломали дверь и смогли открыть сейф. Соседи увидели, что входная дверь открыта, и вызвали полицию, пишет noticia.ru.

Ранее похожее ограбление было совершено в Мадриде. Пока нападающий «Атлетико» Альваро Мората играл в составе сборной Испании против сборной Фарерских островов, вооруженные люди ворвались в его шале в районе Мирасьерра.

В это время дома была жена футболиста и его маленькие дети. Грабители унесли ценные вещи и деньги. Семья Мораты не пострадала, но очень испугалась.