В Каталонии открыли новый вид грибов

Четверг, 22 Август 2019 Испания Испания

В Каталонии открыли новый вид грибов

Каталонские микологи открыли новый вид грибов, произрастающих преимущественно на песке.

Об этом сообщил женералитет (правительство) автономного сообщества в Испании.

Гриб из рода псатирелл (в русском языке известных как хруплянки) получил название Psathyrella montgriensis – в честь природного парка Монгри, острова Медас и Байш-Тер в провинции Жирона.

Речь идет о грибе-псаммофиле, то есть адаптированном к жизни на песчаных субстратах, таких как пляжи и прибрежные дюны. Его коническая шляпка светло-коричневого цвета достигает от пяти до 15 миллиметров в диаметре, а ножка окрашена в буроватый цвет, пишет РИА Новости.

Каталонский департамент по делам территории и развития объясняет, что ранее гриб оставался незамеченным, поскольку появляется только в "особенных" местах в "очень определенных" условиях окружающей среды.

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