В Каталонии производят маски которые можно стирать 75 раз

Об этом сообщает La Vanguardia. Обычные маски допустимо стирать максимум 10 раз, пишет издание.

Маска изготовлена из полиамидной микрофибры с водонепроницаемым барьером OEKO-TEX. Она служит преградой при движении частиц в обоих направлениях, то есть защищает и того, кто её носит, и от него самого. Годится и для взрослых, и для детей, пишет noticia.ru.

Рыночная цена прочной маски колеблется от пяти до семи евро. Компания готова выпускать до 2 миллионов штук каждую неделю.