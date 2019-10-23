В Каталонии три человека пропали без вести из-за сильных ливней

Как сообщается, два человека - женщина и ее сын - пропали в муниципалитете Вилаверд (провинция Таррагона) после того, как в реке Франколи и ее притоках повысился уровень воды. Сообщается, что дом, в котором жила семья, смыло потоками воды. Еще один человек - семидесятилетний мужчина - пропал в провинции Барселона.

По данным издания, разгул стихии осложняет работу аэропортов, а также создает затруднения для железнодорожного сообщения и движения транспорта по автомагистралям. В среду утром более 30 дорог были закрыты. Глава правительства (женералитета) Каталонии Ким Торра заявил, что в среду посетит пострадавшие от ливней территории.

Провинция Таррагона сильнее всего пострадала из-за сильных ливней, начавшихся во вторник. На ее территории был объявлен красный уровень тревоги. Циклон затронул и Балеарские острова. Так, на острове Ибица в результате стихии пострадали три человека, пишет РИА Новости.

Как сообщают СМИ, в среду ситуация в ряде районов останется сложной. Помимо Каталонии речь идет о Балеарских островах, а также некоторых районах Кантабрии и Страны Басков.