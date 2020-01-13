В каталонской глуши сдаётся замок X века за 300 евро в сутки

Добраться сюда от Барселоны можно за два часа. Замок Льяэс расположен в горах провинции Жирона (Каталония). Вокруг — долины и реки. Гостей предупреждают, что лучше заранее запастись всем необходимым, так как магазинов поблизости нет, пишет noticia.ru.

Зато есть старинная часовня, заросший сад и колодец. И Wi-Fi. В замке — восемь спален и четыре ванные комнаты. Чемоданы поднимают в спальни через окна на канатах. Максимальное число постояльцев — 16. Можно приезжать с домашними животными.

Замок часто выбирают для проведения мальчишников и девичников. Цена вопроса — примерно 300 евро в сутки.