В каталонской глуши сдаётся замок X века за 300 евро в сутки

Понедельник, 13 Январь 2020 Испания Испания

В каталонской глуши сдаётся замок X века за 300 евро в сутки

На Airbnb замечено интересное объявление: посуточно сдаётся средневековый замок, оторванный от цивилизации.

Добраться сюда от Барселоны можно за два часа. Замок Льяэс расположен в горах провинции Жирона (Каталония). Вокруг — долины и реки. Гостей предупреждают, что лучше заранее запастись всем необходимым, так как магазинов поблизости нет, пишет noticia.ru.

Зато есть старинная часовня, заросший сад и колодец. И Wi-Fi. В замке — восемь спален и четыре ванные комнаты. Чемоданы поднимают в спальни через окна на канатах. Максимальное число постояльцев — 16. Можно приезжать с домашними животными.

Замок часто выбирают для проведения мальчишников и девичников. Цена вопроса — примерно 300 евро в сутки.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)