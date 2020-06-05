В Мадриде и Барселоне открывают рестораны

С понедельника посетители баров и ресторанов смогут есть внутри заведений, а не только на летних террасах. Кроме того, детям будет разрешено выходить из дома в любое время дня, а не только в специально отведенные часы.

Ранее сообщалось, что Барселона откроет с 8 июня пляжи, однако из-за правил социальной дистанции на них не сможет одновременно присутствовать более 38 тысяч человек. Таким образом, страна перешла ко второму этапу снятия карантина, который действует с 17 марта.

В конце мая стало известно, что правительство Испании откажется от двухнедельного карантина для туристов по прибытии в страну с 1 июля.