В Мадриде и Барселоне открывают рестораны

Пятница, 05 Июнь 2020 Испания

В Мадриде и Барселоне открывают рестораны

Карантинные меры в крупнейших испанских городах - Мадриде и Барселоне будут ослаблены с 8 июня.

С понедельника посетители баров и ресторанов смогут есть внутри заведений, а не только на летних террасах. Кроме того, детям будет разрешено выходить из дома в любое время дня, а не только в специально отведенные часы.
Ранее сообщалось, что Барселона откроет с 8 июня пляжи, однако из-за правил социальной дистанции на них не сможет одновременно присутствовать более 38 тысяч человек. Таким образом, страна перешла ко второму этапу снятия карантина, который действует с 17 марта.
В конце мая стало известно, что правительство Испании откажется от двухнедельного карантина для туристов по прибытии в страну с 1 июля.

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