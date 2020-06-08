В Мадриде прошла акция против расизма после смерти Джорджа Флойда

Собравшиеся устроили демонстрацию в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в США, передает ТАСС.

Большинство участников акции пришли в масках из-за пандемии вызванного коронавирусом. На картонных плакатах демонстрантов были написаны лозунги в поддержку справедливого расследования обстоятельств смерти Флойда и защиты человеческой жизни вне зависимости от расы и цвета кожи.

В демонстрации участвовали сотни человек. Лозунги на английском и испанском языках: "Мы требуем правосудия", "Жизни чернокожих имеют значение", "Я не могу дышать". Ожидается, что аналогичные акции пройдут и в других городах Испании, в том числе и в Барселоне.