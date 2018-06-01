В Мадриде разрешат кататься на скейтах по улицам

Пятница, 01 Июнь 2018 Испания Испания

В Мадриде разрешат кататься на скейтах по улицам

В мэрии Мадрида представили окончательный проект Правил устойчивого движения. Одно из главных изменений касается скейтеров, которые смогут передвигаться по тротуарам, велодорожкам и другим пешеходным зонам в испанской столице.

Первоначальная версия документа была представлена в феврале. В ней скейтборды были отнесены в категорию спортивного снаряжения, в связи с чем движение на них ограничивалось специально отведёнными для этих целей территориями. Скейтерское сообщество выразило свой решительный протест против этого варианта документа и запустило сбор подписей на портале change.org, подчёркивая, что катание на скейте - не только спорт, но и устойчивый и экологичный способ передвижения.

В соответствии с новой версией документа, на скейтбордах можно будет ездить там же, где и на роликовых коньках и самокатах. При этом подчёркивается приоритет пешеходов в этих зонах, и запрещаются акробатические трюки и прыжки. В то же время на определённых участках и улицах могут устанавливаться дополнительные ограничения, в зависимости от конкретных условий. Правила запрещают кататься по улицам скейтбордистам младше 15 лет, сообщает noticia.ru.

Правила предусматривают нововведения для разных транспортных средств: передвижение со скоростью не более 30 км/ч на улицах с одной полосой в каждую сторону для автомобилей; возможность поворота направо на красный свет для велосипедов; ограничение в 20 км/ч на дорогах, где проезжая часть и тротуар находятся на одном уровне; возможность останавливаться на выделенной автобусной полосе для такси и запрет на велобары.

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