В Мадриде затопило ряд станций метро

Отмечается, что ливень в Мадриде привёл к перебоям в работе и закрытию некоторых станций пяти линий метро, сообщает официальный сайт метрополитена Мадрида.

Пользователи соцсети также опубликовали видеоролики, на которых виден уровень подтоплений на Линии 2 метрополитена испанской столицы.

Издание El Pais также сообщает о трудностях в пригородном сообщении из-за сильных осадков.