В Мадриде затопило ряд станций метро

Пятница, 25 Сентябрь 2020 Испания Испания

В Мадриде затопило ряд станций метро

Сразу несколько станций мадридского метрополитена оказались затопленными из-за осадков в городе.

Отмечается, что ливень в Мадриде привёл к перебоям в работе и закрытию некоторых станций пяти линий метро, сообщает официальный сайт метрополитена Мадрида.
Пользователи соцсети также опубликовали видеоролики, на которых виден уровень подтоплений на Линии 2 метрополитена испанской столицы.
Издание El Pais также сообщает о трудностях в пригородном сообщении из-за сильных осадков.

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