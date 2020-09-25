В Мадриде затопило ряд станций метро
Сразу несколько станций мадридского метрополитена оказались затопленными из-за осадков в городе.
Отмечается, что ливень в Мадриде привёл к перебоям в работе и закрытию некоторых станций пяти линий метро, сообщает официальный сайт метрополитена Мадрида.
Пользователи соцсети также опубликовали видеоролики, на которых виден уровень подтоплений на Линии 2 метрополитена испанской столицы.
Издание El Pais также сообщает о трудностях в пригородном сообщении из-за сильных осадков.