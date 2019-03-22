В Малаге задержаны две испанки, воровавшие у пожилых туристов

Злоумышленницы делали вид, что торгуют гвоздикой и розмарином, и, когда покупатели теряли бдительность, похищали у них деньги.

Задержание состоялось после инцидента в городском парке, когда подельницы украли 150 евро у двух пожилых туристов из Бельгии. Пострадавший погнался за воровками, и, благодаря помощи прохожих, одну из них удалось остановить, после чего она вернула треть украденной суммы.

Полиция Малаги предупреждает, что число таких краж под видом продажи трав в последнее время увеличилось. В то же время специалисты добавляют, что текущая ситуация несравнима с показателями, которые наблюдались несколько лет назад. Агенты также подчеркивают, что деятельность по продаже подобных товаров сама по себе является противозаконной, пишет noticia.ru.

Задержанные – испанки 34 и 39 лет. Обе женщины ранее неоднократно привлекались к ответственности, в том числе за ограбления с применением насилия, которые совершались по схожей схеме.