В метро Мадрида взорвался ноутбук
В Мадриде шесть человек пострадали в метро из-за взрыва компьютера.
Шесть человек получили ранения в результате взрыва ноутбука в метро Мадрида, который везла одна из пассажирок, пишет РИА Новости.
Как сообщает газета ElMundo , компьютер находился в сумке. Пострадала владелица ноутбука и несколько человек, находившиеся рядом с ней в вагоне.
После взрыва началась паника, часть пассажиров решила, что произошел теракт.
На место ЧП (взрыв произошел на станции метро Принсипе де Вергара) были направлены скорая и полиция.
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