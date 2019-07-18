В МИД Испании сняли запрет на туры в Шарм-эль-Шейх

Курорты Египта теперь относятся к направлениям средней степени риска по классификации МИД Испании. Решение принято по итогам приварки Шарм-эль-Шейха испанской делегацией в июне. Испания и Египет также договорились о возобновлении прямого авиасообщения. Iberia будет выполнять рейс Мадрид-Каир с марта 2020 года, пишет noticia.ru.