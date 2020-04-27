В Минздраве сомневаются, что футбол вернётся в Испанию до лета

Спортивные матчи в Испании были приостановлены 12 марта в связи со стремительным распространением коронавируса. Сейчас, когда в стране смертность пошла на убыль и власти стали постепенно ослаблять режим карантина, заговорили о скором возобновлении футбольных матчей, пишет noticia.ru.

Однако министр заявил, что пока безрассудно делать прогнозы. Он считает, что футбол вряд ли вернётся в Испанию до лета. «Продолжим следить за распространением вируса», — отметил он.