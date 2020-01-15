В Москве погиб испанский журналист

Как сообщает ТАСС, начата доследственная проверка. "В ночь на вторник Антонио Мануэль Санчес выпал из окна дома на улице Кедрова. Он имел испанское гражданство, а работал в одном из российских СМИ. В результате происшествия журналист скончался», - рассказал агентству источник в правоохранительных органах.

По данным газеты «МК», журналист покончил с собой. Издание уточняет, что 40-летний Санчес работал в одном из крупных российских информагентств, пишет noticia.ru.

А телеканал «РЕН» сообщает, что незадолго до смерти к мужчине приезжала бригада медиков. Он жаловался врачам на усталость.