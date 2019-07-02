В Москве-реке выловили бутылку с посланием из Испании

Письмо на английском языке написано британскими туристами, которые отдыхали в городке Санта-Сусанна (Каталония). Вот его текст: «Привет, меня зовут Тэйлор Пауэлл, мне 4 года. Я отдыхаю с папой в Испании. Если вы нашли это письмо, пришлите в ответ фотографию своей страны и имя».

Москвичи, нашедшие послание, связались с британцами по указанным в письме контактам и прислали фотографию найденного послания на фоне Кузнецкого моста, пишет noticia.ru.