В Москве-реке выловили бутылку с посланием из Испании

Вторник, 02 Июль 2019 Испания Испания

В Москве-реке выловили бутылку с посланием из Испании

В Москве-реке нашли бутылку с письмом, которое было написано и отправлено в плавание в Испании.

Письмо на английском языке написано британскими туристами, которые отдыхали в городке Санта-Сусанна (Каталония). Вот его текст: «Привет, меня зовут Тэйлор Пауэлл, мне 4 года. Я отдыхаю с папой в Испании. Если вы нашли это письмо, пришлите в ответ фотографию своей страны и имя».

Москвичи, нашедшие послание, связались с британцами по указанным в письме контактам и прислали фотографию найденного послания на фоне Кузнецкого моста, пишет noticia.ru.

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