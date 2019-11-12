В Москву приедет преподаватель Высшей школы музыки Каталонии

В Москву из Барселоны приезжает доктор сценических искусств, преподаватель Высшей школы музыки Каталонии Сусана Эхеа.

В среду, 13 ноября, в Институте Сервантеса в Москве она прочтет лекцию, посвященную выступлениям Федора Шаляпина в Испании, его отношениям с испанскими исполнителями и влиянии легендарного русского певца на школу оперного пения. Вход свободный, будет синхронный перевод, пишет euromag.ru.

Дебют Шаляпина в Барселоне, в театре Лисеу, состоялся в декабре 1927 года.

Сусана Эхеа, доктор сценических искусств, много лет ведёт кропотливое исследование испанских гастролей Шаляпина. Её находки по-новому раскрывают влияние великого певца на школу оперного пения и его роль в истории развития актерского мастерства в оперном жанре.