В некоторых регионах Испании смогут открыться ночные клубы

Понедельник, 08 Июнь 2020 Испания

В некоторых регионах Испании смогут открыться ночные клубы

Ночные клубы и бары смогут вновь открыться в некоторых регионах Испании, однако без зоны для танцев.

8 июня 52% населения королевства переходит на последний этап смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. В этой связи власти Испании конкретизировали, какие смягчения коснутся регионы, перешедшие на данную фазу. "Могут вновь открыться для публики дискотеки и ночные бары", - цитирует ТАСС, однако вместимость таких заведений должна быть ограничена третью от максимального числа посетителей.

"Если в заведении есть танцевальная площадка, то ее можно использовать для размещения столов, это пространство не может быть использовано для обычных целей", - говорится в декрете. Также на последнем этапе смягчения мер постепенно возобновляют деятельность традиционные испанские шоу с участием быков. На данную фазу ослабления ограничений пока не переходят ни автономное сообщество Мадрид, ни Барселона, которые с 8 июня ждет лишь предпоследний этап смягчения мер.

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